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Satın aldığınız ürünler ömür boyu bakım ve onarım garantisi altındadır.
Kart bilgileriniz sistemimizde tutulmamakta bankanız tarafından 3D ile şifrelenerek alışverişiniz tamamlanmaktadır.
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Kullanıcı Yorumları
SABRİ MUHAMMET ÖZTÜRK
Ürün almayı düşünüyorum kaliteli olduğu nü düşünüyorum
nevin
çok beğenerek kullanıyorum.Tunay beye ilgi ve alakasından dolayı çok teşekkür ederim.EMEL pırlanta yı herkese tavsiye ederim güvenli ve sorunsuz alışveriş.
fadime kerse
Emel pirlantanin sitesinden elmas tektas yuzuk siparis ettim,cok guzel isil isil cokbegendim cok tesekkur ederim.kuyumcuya gidip goz goregore fazlasini odedim zarar ettim.emel pirlantanin elmas yuzugune bayildim
SERAP Ö.
Ürünümü dün teslim aldım. Sipariş öncesinde gösterdiğiniz ilgi ve destek, sipariş sonrasındaki hızınız ve detaylı bilgilendirme ve son olarak bu kalitede,zariflikte ürünü bu fiyata bizlere ulaştırdığınız için teşe ...
Gizem ece başaran
Düğünümde 3 yıl önce alışveriş yapmıştım çok memnun kaldım. Annem daha sonra kardeşimede ordan aldı. Hatta eşimde doğum günümde bana burdan hediye aldı. Severek yıllardır kullanıyorum.
İLKAY ALTUNSOY
Çok güzel bir site ve muhteşem ürünler,,,,,zevkle takıyorum.teşekkürler
ZEHRA ŞİMŞEK
Merhabalar, kendime, kardeşime, gelin kızıma ve şimdide küçük oğlumun kız arkadaşına sizden hediye aldım, hepside çok beğenildi, dün tereddütle aldığım beğenirler mi diye düşündüğüm pırlantalı kolyeye bayıldıla ...