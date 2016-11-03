Mücevher İhracatında 3. Sıradayız!

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Ücretsiz Kargo

Siparişleriniz 1-5 iş gününde kargoya verilir. Stoktaki ürünler aynı gün ücretsiz sigortalı kargoya verilmektedir.

Ücretsiz Yüzük Ölçüsü

Satın aldığınız yüzükler ücretsiz olarak ölçü yapılmaktadır.

Bakım Garantisi

Satın aldığınız ürünler ömür boyu bakım ve onarım garantisi altındadır.

3D Güvenli Alışveriş

Kart bilgileriniz sistemimizde tutulmamakta bankanız tarafından 3D ile şifrelenerek alışverişiniz tamamlanmaktadır.

Ürün Sertifikası

Tüm ürünlerimizde garanti sertifikası fatura ile tarafınıza gönderilmektedir.

Özel Hediye Paketi

Ürünlerimiz şık mücevher kutusu ile birlikte özel pakette gönderilmektedir.

Ücretsiz İade

Ürünlerimiz elinize ulaştıktan sonra 7 gün içerisinde ücretsiz iade edebilirsiniz.

Yorumlarınızı Bekliyoruz

Fikirleriniz bizim için çok önemli. Sizlere daha iyi daha kaliteli hizmet edebilmek bizi mutlu eder. Ayrıca indirimler, hediye çekleri ve dahası sürpriz hediyeler kazanmakta cabası.

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Kullanıcı Yorumları

SABRİ MUHAMMET ÖZTÜRK

Ürün almayı düşünüyorum kaliteli olduğu nü düşünüyorum

03.11.2016

nevin

çok beğenerek kullanıyorum.Tunay beye ilgi ve alakasından dolayı çok teşekkür ederim.EMEL pırlanta yı herkese tavsiye ederim güvenli ve sorunsuz alışveriş.

10.09.2014

fadime kerse

Emel pirlantanin sitesinden elmas tektas yuzuk siparis ettim,cok guzel isil isil cokbegendim cok tesekkur ederim.kuyumcuya gidip goz goregore fazlasini odedim zarar ettim.emel pirlantanin elmas yuzugune bayildim

21.07.2017

SERAP Ö.

Ürünümü dün teslim aldım. Sipariş öncesinde gösterdiğiniz ilgi ve destek, sipariş sonrasındaki hızınız ve detaylı bilgilendirme ve son olarak bu kalitede,zariflikte ürünü bu fiyata bizlere ulaştırdığınız için teşe ...

16.09.2014

Gizem ece başaran

Düğünümde 3 yıl önce alışveriş yapmıştım çok memnun kaldım. Annem daha sonra kardeşimede ordan aldı. Hatta eşimde doğum günümde bana burdan hediye aldı. Severek yıllardır kullanıyorum.

09.04.2017

İLKAY ALTUNSOY

Çok güzel bir site ve muhteşem ürünler,,,,,zevkle takıyorum.teşekkürler

15.02.2014

ZEHRA ŞİMŞEK

Merhabalar, kendime, kardeşime, gelin kızıma ve şimdide küçük oğlumun kız arkadaşına sizden hediye aldım, hepside çok beğenildi, dün tereddütle aldığım beğenirler mi diye düşündüğüm pırlantalı kolyeye bayıldıla ...

14.11.2017
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